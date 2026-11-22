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आईओए चुनाव में उनकी अध्यक्ष पद पर दावेदारी को लेकर पनपे विवाद के बाद यह सवाल खड़े हुए थे कि उषा इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी या नहीं, लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में होने जा रहे इस प्रस्तुतिकरण में सिर्फ उषा ही नहीं बल्कि आईओसी सदस्य नीता अंबानी, एथलीट कमीशन की चेयरपरसन पीवी सिंधू, खेल सचिव हरिरंजन राव, आईओए सीईओ रघु अय्यर, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के प्रमुख सचिव डॉ. राहुल गुप्ता, गुजरात के शहरी विकास सचिव एम थेन्नारासन हिस्सा होंगे।इस ओलंपिक के लिए सात देशों की दावेदारी के बीच यह दावा जताने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। आने वाले वर्षों में कुछ दौर की प्रक्रियाओं के बाद 2029 के मध्य में आईओसी 2036 के ओलंपिक मेजबान की घोषणा करेगा। सूत्र बताते हैं कि उषा की ओर से भी भारत की मेजबानी पर पक्ष रखा जाएगा। आईओए एसओएम के चुनाव में हार के बाद माना जा रहा था कि खेल मंत्रालय और पीटी उषा के बीच दूरियां बन गई हैं। आईओए की ओर से उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप की बात कर आईओसी को शिकायत भी की गई थी। जिस पर आईओसी ने आईओए से जवाब मांगा था, लेकिन देश सर्वोपरि की भावना के साथ उषा को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। अगर उषा इस प्रस्तुतिकरण में नहीं होतीं तो इसका आईओसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता।भारत की ओर से मेजबानी पर प्रस्तुतिकरण दिए जाने के बाद फ्यूचर होस्ट कमीशन की ओर से सवाल भी किए जाएंगे। खेल सचिव हरिरंजन राव के नेतृत्व में इसके जवाब दिए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि आईओसी के समक्ष देश में किस तरह खेल के अनुरूप तंत्र विकसित किया गया है, किस तरह खेलों में लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है, इस पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। साथ ही मेजबान शहर अहमदाबाद में पहले से विकसित स्टेडियमों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। साथ ही 2036 के लिए इस शहर में खेल स्टेडियमों और गेम्स विलेज को विकसित किए जाने की योजना के बारे में भी बताया जाएगा।