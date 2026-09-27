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Weather changes in Rajasthan in late September; 'Yellow Alert' issued for 16 districts amid rain and hailstorm
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राज्थान में सितंबर के अंत में बदला मौसम, बारिश-ओलावृष्टि के साथ 16 जिलों में यलो अलर्ट
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