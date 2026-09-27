राजस्थान में मौसम ने बदली चाल: 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई जगह ओले गिरे; 10 डिग्री तक लुढ़का पारा

सितंबर के आखिरी दिनों में राजस्थान के मौसम ने अचानक करवट ली है। कई दिनों से तेज गर्मी और शुष्क मौसम के बीच अब बादल, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम के असर से रविवार को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को मौसम का बदला मिजाज पश्चिमी राजस्थान से लेकर हाड़ौती और दक्षिणी जिलों तक दिखाई दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ और हमीरनाडा समेत कई इलाकों में ओले गिरे। कोटा के मंडाना में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। नागौर, टोंक, डूंगरपुर, सिरोही, झुंझुनूं और जालोर में कुछ स्थानों पर बारिश हुई।इस बदलाव का सबसे बड़ा असर तापमान पर पड़ा। राज्य के कई शहरों में दिन का तापमान 1 से 5 डिग्री तक नीचे आया। सिरोही में अधिकतम तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पिलानी और बीकानेर में भी तापमान नीचे आया। हालांकि जैसलमेर में शनिवार को प्रदेश का सबसे अधिक 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

कहीं बारिश तो कहीं अब भी गर्मी का असर

मौसम में बदलाव पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं रहा। जयपुर में दिनभर मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा, लेकिन दोपहर बाद बादल छाए और धूप कमजोर हुई। यहां अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री दर्ज किया गया। अगले दो दिन हल्की बारिश की संभावना है।



बारिश के आंकड़े भी सामने आए

शनिवार को झुंझुनूं में 6 मिमी और प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में 5 मिमी बारिश दर्ज हुई। संगरिया में 1.5 मिमी, नागौर के मूंडवा में 1 मिमी तथा जालोर, डूंगरपुर और माउंट आबू में 0.5-0.5 मिमी बारिश हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने हवा के पैटर्न में बदलाव किया है। बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम के असर के साथ इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल और बारिश की स्थिति बनी है।अगले दो दिनों में बारिश का दायरा कुछ और क्षेत्रों तक बढ़ सकता है। ऐसे में राजस्थान में सितंबर के अंत में मौसम का यह बदलाव गर्मी से राहत देने के साथ-साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि और तेज बारिश की स्थिति भी बना रहा है।