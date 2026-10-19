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कश्मीर जा रही टूरिस्ट बस पर खन्ना के दोराहा पुल के पास पथराव

Mon, 19 Oct 2026 02:55 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:55 PM IST
Tourist bus heading to Kashmir pelted with stones near Doraha bridge in Khanna
दिल्ली से कश्मीर जा रही यात्रियों से भरी एक प्राइवेट टूरिस्ट बस पर नेशनल हाईवे पर खन्ना से आगे दोराहा पुल के पास आधी रात को पथराव किया गया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अचानक हुए हमले से यात्रियों में दहशत फैल गई। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ।  इसी बस पर एक रात पहले हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी में भी हमला हुआ था। लगातार दो रातों में बस को निशाना बनाए जाने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, बस दिल्ली से शाम करीब 4 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। रात करीब 11:15 बजे हेल्पलाइन 112 पर बस पर पथराव की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस पार्टी तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि दोराहा पुल के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने बस पर पत्थर फेंके। एक पत्थर बस के अगले शीशे पर लगा, जबकि दूसरा इमरजेंसी विंडो से टकराया। इससे शीशे में दरार आ गई। बस के बाईं ओर, जहां यात्री बैठते हैं, भी पत्थर लगने की सूचना है। करनाल में भी हुआ था हमला पुलिस ने बताया कि 17 अक्तूबर को हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी में एक ढाबे पर पार्किंग को लेकर कुछ लोगों के साथ बस सवारों का विवाद हुआ था। उस दौरान दो लोगों ने बस की विंडस्क्रीन पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया था। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया था। पुलिस को आशंका है कि खन्ना के दोराहा पुल के पास हुई ताजा घटना का संबंध निजी ट्रांसपोर्टरों की आपसी गुटबाजी, पुरानी रंजिश या पहले हमला करने वाले शरारती तत्वों से हो सकता है। हालांकि, अभी इस संबंध में कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस के साथ भी तालमेल किया जा रहा है। एसपी ने बनाई डिजिटल और तकनीकी टीम खन्ना के एसपी राकेश यादव ने बताया कि पुलिस ने बस चालक के बयान दर्ज कर लिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डिजिटल और तकनीकी टीम का गठन किया गया है, जबकि डीएसपी खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस टीम ने बस को अपने क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने तक एस्कॉर्ट किया और आगे के थानों को भी सूचित किया, ताकि यात्रियों से भरी बस अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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