सीहोर: सड़क पर आमने-सामने आए नागराज और नेवला, फन फैलाकर सांप ने संभाला मोर्चा; देखें वीडियो

सीहोर के मंडी अंडरब्रिज के पास सोमवार को उस समय राहगीरों की सांसें थम गईं, जब सड़क पर आमने-सामने आए नागराज और नेवले के बीच देखते ही देखते जोरदार जंग छिड़ गई। फन फैलाए विषधर की फुंकार और नेवले की बिजली जैसी फुर्ती ने सड़क को कुछ देर के लिए कुदरत के रणक्षेत्र में बदल दिया। इस अप्रत्याशित मुकाबले को देखने के लिए राहगीर रुक गए और कई लोगों ने मोबाइल कैमरों में पूरा रोमांच कैद कर लिया।

फन फैलाकर नागराज ने संभाला मोर्चा

प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र राजपूत के अनुसार, अंडरब्रिज के समीप सड़क किनारे झाड़ियों में हलचल के बाद अचानक सांप बाहर आया। देखते ही देखते उसने फन फैला लिया और जोरदार फुंकार के साथ मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही क्षण बाद झाड़ियों से नेवला निकला और उसने सांप के सामने डटकर चुनौती पेश कर दी।

नेवले की फुर्ती ने बढ़ाया रोमांच

सांप और नेवले के बीच शुरू हुई भिड़ंत इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों की नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटीं। नागराज बार-बार फन उठाकर हमला करने की कोशिश करता, जबकि नेवला तेजी से दिशा बदलते हुए उसके वार से बचता दिखाई दिया। दोनों के बीच हो रही इस खतरनाक भिड़ंत ने मौके पर मौजूद लोगों में रोमांच पैदा कर दिया।

राहगीरों ने थामे कदम, मोबाइल में कैद किया मुकाबला

सड़क पर चल रहे इस असाधारण नजारे ने राहगीरों को रुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े होकर मुकाबला देखते रहे, तो कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बना लिया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।



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अंजाम से पहले झाड़ियों में गायब हुए दोनों

मुकाबला कुछ देर तक सड़क पर चलता रहा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम सामने नहीं आ सका। दोनों जीव अचानक झाड़ियों की ओर बढ़े और देखते ही देखते उनके बीच चल रहा संघर्ष नजरों से ओझल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों को यह पता नहीं चल सका कि इस भिड़ंत में आखिर किसका पलड़ा भारी रहा।

शहर में चर्चा का विषय बना रोमांचक दृश्य

मंडी अंडरब्रिज के पास सामने आए इस दृश्य ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि शहर के आसपास मौजूद झाड़ियां और प्राकृतिक क्षेत्र वन्यजीवों की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सड़क पर नागराज और नेवले की भिड़ंत का वीडियो सामने आने के बाद यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।