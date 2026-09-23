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Dehradun:The vibrant hues of culture were on display at the Sanskrit Festival, where participants showcased their talent in drama, dance, and singing
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संस्कृत महोत्सव में दिखी संस्कृति की रंगत, नाटक-नृत्य और गायन में प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा
पथरी बाग स्थित गुरु राम राय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय में उत्तराखंड संस्कृत संस्थान की ओर से संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में संस्कृत नाटक, सामूहिक नृत्य, गायन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराई गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। आयोजन का उद्देश्य संस्कृत भाषा और संस्कृति के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाना रहा।
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