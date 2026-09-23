देहरादून: महंगे शौक के लिए बने ड्रग पैडलर, छह छात्र गिरफ्तार, पुलिस का दावा-दिल्ली के सिद्धू गैंग से हैं जुड़े

दिल्ली से मिलता था एमडीएमए

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे देहरादून के अलग-अलग इलाकों में रहते हैं और देहरादून व दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों से तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। उनका संपर्क दिल्ली निवासी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू से था। आरोपियों के अनुसार, सिद्धू या उसके एजेंट देहरादून आकर उन्हें एमडीएमए उपलब्ध कराते थे। कई बार उन्हें दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश जाकर भी ड्रग्स लाने के लिए कहा जाता था।

कॉलेज छात्रों को बेचते थे ड्रग्स

पुलिस का दावा है कि आरोपी एमडीएमए को खासतौर पर कॉलेज छात्रों को ऊंचे दाम पर बेचते थे। पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी अच्छे परिवारों से हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए नशे के कारोबार को अपनाया था।

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कार और पैकेट भी बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 44.61 ग्राम एमडीएमए के अलावा यूके 07 डीई 4167 नंबर की इग्निस कार और ड्रग्स रखने में इस्तेमाल होने वाले 12 पॉलीथीन पैकेट बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपियों के दिल्ली कनेक्शन और सिद्धू गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जानकारी जुटा रही है।