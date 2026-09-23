Hindi News
›
Video
›
Chhattisgarh
›
Outrage erupted among the family members and villagers following the death of a young man in a road accident.
{"_id":"6ab38d027d6e84e690088279","slug":"outrage-erupted-among-the-family-members-and-villagers-following-the-death-of-a-young-man-in-a-road-accident-the-aggrieved-family-members-staged-a-protest-by-placing-the-deceaseds-body-in-front-of-the-marwahi-sdm-office-gorella-pendra-marwahi-news-c-1-1-noi1501-4755808-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़का आक्रोश: एसडीएम कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन; की ये मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़का आक्रोश: एसडीएम कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन; की ये मांग
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र के दानीकुंडी गांव के पास हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। नाराज परिजनों ने मृतक का शव मरवाही एसडीएम कार्यालय के सामने रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हादसे के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे पिकअप चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम एक युवक बाइक से दानीकुंडी गांव के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पेंड्रा क्षेत्र के बचरवार गांव निवासी राहुल चौधरी के रूप में हुई है।
मौत की खबर मिलते ही घर में पसरा मातम
युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। वहीं, हादसे को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना था कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पिकअप चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण शव लेकर मरवाही एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी की मांग
प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि सड़क हादसे में परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है, ऐसे में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
शव रखकर प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी मांगें सुनीं और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
पुलिस जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, पिकअप चालक की भूमिका क्या थी और दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।