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The young man first attacked his own mother with a sharp weapon, then left an elderly female neighbor bloodied
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धमतरी: युवक ने मां और बुजुर्ग पड़ोसी महिला पर किया धारदार हथियार से हमला, इलाके में दहशत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी
Published by: धमतरी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 07:34 PM IST
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धमतरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरा पारा वार्ड में एक सनकी युवक ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक ने पहले अपने घर में मां पर धारदार हथियार से हमला किया। इसके बाद उसने पड़ोस में छोटी सी दुकान चलाने वाली बुजुर्ग महिला को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। दिनदहाड़े हुई इस हिंसक घटना के बाद पूरे वार्ड में भारी दहशत का माहौल बन गया है।
टिकरा पारा वार्ड में रहने वाले आरोपी देवा निर्मलकर ने अज्ञात कारणों के चलते अचानक अपना आपा खो दिया। उसने सबसे पहले अपने घर में ही अपनी मां पर धारदार हथियार से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया। मां पर हमला करने के बाद आरोपी हाथ में हथियार लेकर सीधे घर से बाहर निकल आया। उसने पास ही छोटी सी दुकान चलाने वाली कौशल्या बाई पर अचानक हमला बोल दिया।
बुजुर्ग महिला का इलाज जारी
आरोपी के धारदार हथियार से हमले में कौशल्या बाई का हाथ बुरी तरह कट गया और वे मौके पर ही गिर पड़ीं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को फौरन इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक धारदार हथियार का वार काफी गहरा था जिससे महिला के हाथ में पूरे 10 टांके लगाने पड़े हैं। अस्पताल में उनका इलाज फिलहाल लगातार जारी है।
पुलिस हिरासत में आरोपी
इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तुरंत पूरी तरह हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके की पूरी घेराबंदी की और आरोपी देवा निर्मलकर को हिरासत में ले लिया। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश जगत ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस हिरासत में उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही है। युवक ने किस वजह और गुस्से में आकर मां और पड़ोसी बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया, इसकी असली वजह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी।
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