काशीपुर: साड़ी का फंदा बनाकर झूली महिला, मौत; अज्ञात कारणों से उठाया आत्मघाती कदम

काशीपुर आईटीआई कोतवाली क्षेत्र एक महिला साड़ी से फंदा बनाकर लटक गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। महिला के आत्मघाती कदम उठाने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

जसपुर खुर्द नीझड़ा में महावीर अपनी पत्नी शीतल (36) और दो बेटे, एक बेटी के साथ लगभग 20 साल से किराए के मकान में रह रहा है। शनिवार की सुबह लगभग सात बजे बेटी निशु (16), गौरव (14) और कार्तिक (12) स्कूल गए थे। महावीर भी मजदूरी करने सुबह आठ बजे घर से चले गए थे। दोपहर लगभग एक बजे जब महावीर घर खाना खाने आए उनकी पत्नी शीतल घर के जाल में साड़ी के फंदे पर लटकी हुई मिली। उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ की।

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परिजनों ने बताया कि महावीर मूलरूप से यूपी ठाकुरद्वारा के ग्राम रतुपुरा के रहने वाले हैं। शीतल का मायका पटना, बिहार है। वह एक पैर से दिव्यांग थी। मृतका की बेटी ने बताया कि उनके घर में किसी तरह की परेशानी नहीं थी। सुबह भी मां ने खाना खिलाकर सभी बच्चों को स्कूल और पिता को काम पर भेजा था। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में पता नहीं है।

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जांच में प्रथम दृष्टयता मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतका पढ़ी-लिखी नहीं थी। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। - प्रशांत कुमार, सीओ काशीपुर