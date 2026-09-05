Udham Singh Nagar News: मार्ग की बदहाली पर किसानों और वार्डवासियों ने जताया आक्रोश

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वार्ड 11 की सीमा से सटी यह सड़क मुकंदपुर-करतारपुर माइनर के साथ निकलती है। इस मार्ग से करीब 40 परिवार और छह पोल्ट्री फार्म जुड़े हुए हैं।सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोल्ट्री फार्मों पर सामान पहुंचाने वाले वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण होने से किसानों, स्थानीय परिवारों, व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वहां मोहम्मद शानू, बड़े चौधरी, अली मोहम्मद, सज्जाद हुसैन, इरफान अली, अफसर अली और साजिद अली समेत कई लोग मौजूद रहे। नगरपालिका के ईओ कैलाश सिंह पटवाल ने बताया कि संबंधित मार्ग का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कराया जाएगा।