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रुद्रपुर: मेयर-विधायक के नेतृत्व में भाजपा का कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका

Sat, 05 Sep 2026 02:03 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 05 Sep 2026 02:03 PM IST
सार

रुद्रपुर में कांग्रेस की नीतियों और जनविरोधी रवैये के खिलाफ भाजपा ने शुक्रवार को मेयर विकास शर्मा और विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। 

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BJP protests against Congress in rudrapur
कांग्रेस के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रपुर में कांग्रेस की नीतियों एवं जनविरोधी रवैये के विरोध में भाजपा संगठन ने शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन किया। मेयर विकास शर्मा और विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नैनीताल हाईवे स्थित कलक्ट्रेट परिसर के बाहर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

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इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जनविरोधी नीतियों को बढ़ावा देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। धरना-प्रदर्शन में दर्जा राज्य मंत्री रामपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तम दत्ता, धीरेन्द्र मिश्रा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से जनता की आवाज उठाते रहेंगे।

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