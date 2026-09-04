Roorkee News: चार हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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कोतवाली क्षेत्र के नारसन खुर्द में घर में घुसकर लाठी-डंडों व चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 28 अगस्त रात करीब 10 बजे की है। नारसन खुर्द निवासी अजीत सिंह ने दी तहरीर में बताया कि वह अपने घर पर परिवार के सदस्यों और मेहमानों के साथ बैठे थे। तभी तुषार, सावन, विपिन, जोगेंद्र दरवाजे पर लात मारकर घर में घुस गए। आरोप है कि हमलावरों ने चाकू, तलवार और बल्लम से लैस होकर सभी सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के पिता और अन्य परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव और शोर-शराबा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी तुषार, सावन, विपिन व जोगेंद्र निवासी नारसन खुर्द के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।