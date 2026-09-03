Roorkee News: ओवरटेक के प्रयास में ट्रक से टकराई बाइक, युवती की मौत

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सिरचंदी गांव निवासी 22 वर्षीय दीपा एक परिचित के साथ बाइक से जा रही थी। जैसे ही वे भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में एवरेस्ट कंपनी के सामने पहुंचे तो बाइक चालक ने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान बाइक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।बाइक पर पीछे बैठी दीपा भी सड़क पर जा गिरी और ट्रक के पिछले पहिये की चपेट में आ गई। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीपा की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे के बाद गांव और क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों और बाइक चालक की भूमिका की भी जांच कर रही है।

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कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी 22 वर्षीय युवती ट्रक के पिछले पहिये की चपेट में आ गई। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।