Roorkee News: उर्स में सफाई व्यवस्था पर सवाल, ठेकेदार के भुगतान पर रोक की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिकायत में सभासद नाजिम त्यागी ने आरोप लगाया है कि उर्स के दौरान मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था नगर निगम रुड़की के माध्यम से ठेकेदार को सौंपी गई थी। इसके बावजूद मेला क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर, गंदगी, नालियों से बहता गंदा पानी और सड़कों के आसपास कूड़ा-मलबा दिखाई दिया। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे जायरीन और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।शिकायतकर्ता नाजिम त्यागी सहित स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था के नाम पर दरगाह की ओर से 30 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। दरगाह साबिर पाक मेला क्षेत्र के अलावा दरगाह इमाम साहब और दरगाह किलकिली साहब मेला क्षेत्र में भी कई स्थानों पर नियमित सफाई का अभाव देखने को मिला।जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे मिले। शिकायतकर्ता ने कहा कि उर्स जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों जायरीन की मौजूदगी के बीच सफाई व्यवस्था में लापरवाही से संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने सफाई के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ठेकेदार की ओर से कराए गए कार्य का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। साथ ही टेंडर की शर्तों के अनुसार कार्य की जांच और जांच पूरी होने तक संबंधित ठेकेदार का भुगतान रोकने की मांग की गई है।सभासद ने जांच में लापरवाही, मानकों की अनदेखी या धनराशि के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर ब्लैकलिस्ट किए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा उर्स के दौरान सफाई व्यवस्था पर खर्च की गई धनराशि और कराए गए कार्यों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की गई है।