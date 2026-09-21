Rishikesh News: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहली मासिक बैठक हुई

विज्ञापन

ऋषिकेश। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से ऋषिकेश डिपो की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया गया। परिषद के वार्षिक चुनाव के संपन्न होने के बाद नए सत्र की यह पहली बैठक थी। परिषद के शाखा अध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा कि संगठन पूरे महीने में केवल एक दिन अपने साथियों से संगठन के हित के लिए मांगता है। ऐसे में सभी रोडवेज कर्मचारियों को संगठित होकर अपनी एकजुटता का परिचय देना चाहिए। कहा कि संगठन की ओर से कर्मचारियों हितों की आवाज उठायी जाती रहेगी। इस अवसर पर शाखा मंत्री दुर्गेश दुबे, कोषाध्यक्ष गौरव पाल, आकाश गुप्ता, दिनेश कुमार, सहदेव सिंह, अंकित, मोहित कुमार, प्रदीप कुमार, प्रदीप अमरोहा, जय सिंह, सोहन सिंह आदि उपस्थित रहे। संवाद