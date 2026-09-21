Rishikesh News: 18 सितंबर को गंगा में डूबे युवक का शव बरामद

ढालवाला। 18 सितंबर को निम बीच के समीप गंगा नदी में डूबे एक युवक का शव रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम ने बरामद कर लिया है। प्रशासन और राहत दलों ने लगातार सुरक्षा और सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसके तहत आज पशुलोक बैराज के पास शव बरामद किया गया।एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि निम बीच के समीप एक युवक के नदी में डूबने की सूचना मिलने के बाद से ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सोमवार को विशेष डीप डाइविंग टीम ने अभियान के दौरान पशुलोक बैराज के पास से एक शव बरामद किया। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त के लिए परिजनों से संपर्क किया जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान सौरभ शर्मा (20), पुत्र राजपाल शर्मा, निवासी सीलमपुर दयालपुर, दिल्ली के रूप में की गई है। नदी में डूबे अन्य संभावित व्यक्तियों की तलाश के लिए सर्च अभियान अभी भी जारी है।