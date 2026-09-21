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Rishikesh News: 12 अक्तूबर को होगा सिंगटाली मोटरपुल का भूमि भूजन

Mon, 21 Sep 2026 05:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 21 Sep 2026 05:09 PM IST
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Groundbreaking Ceremony for Singtali Motor Bridge on October 12
12 अक्तूबर को होगा सिंगटाली मोटरपुल का भूमि भूजन
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ऋषिकेश। सिंगटाली मोटर पुल और ढांगूगढ़ से सिंगटाली तक सड़क का भूमि पूजन अब 12 अक्तूबर को होगा। पहले यह कार्यक्रम 24 सितंबर को होना प्रस्तावित था। सिंगटाली मोटरपुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने बताया कि 23 सितंबर से पंचक शुरू हो रहे हैं। 26 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। पंचक काल में भूमि पूजन किया जाना अशुभ माना जाता है। कहा कि इस संबंध स्थानीय विधायक रेनु बिष्ट से 24 सितंबर के कार्यक्रम को नवरात्रि के दौरान किए जाने का अनुरोध किया गया था। अब पूजन का कार्यक्रम 12 अक्तूबर को किया जाएगा।
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