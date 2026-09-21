Rishikesh News: 12 अक्तूबर को होगा सिंगटाली मोटरपुल का भूमि भूजन

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ऋषिकेश। सिंगटाली मोटर पुल और ढांगूगढ़ से सिंगटाली तक सड़क का भूमि पूजन अब 12 अक्तूबर को होगा। पहले यह कार्यक्रम 24 सितंबर को होना प्रस्तावित था। सिंगटाली मोटरपुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने बताया कि 23 सितंबर से पंचक शुरू हो रहे हैं। 26 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। पंचक काल में भूमि पूजन किया जाना अशुभ माना जाता है। कहा कि इस संबंध स्थानीय विधायक रेनु बिष्ट से 24 सितंबर के कार्यक्रम को नवरात्रि के दौरान किए जाने का अनुरोध किया गया था। अब पूजन का कार्यक्रम 12 अक्तूबर को किया जाएगा।

12 अक्तूबर को होगा सिंगटाली मोटरपुल का भूमि भूजन