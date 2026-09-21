Rishikesh News: सुमन विहार क्षेत्र में नहीं हो पा रही सड़कों की सफाई

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ऋषिकेश। सुमन विहार क्षेत्र में नगर निगम की ओर से नियमित सफाई नहीं की जा रही है। ऐसे में लोगों को अपने घरों के बाहर स्वयं ही सफाई करनी पड़ रही है। नगर निगम में एक मुख्य सफाई निरीक्षक और पांच क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक तैनात हैं। इसके अलावा दो सफाई निरीक्षक आउटसोर्स के माध्यम से तैनात हैं। संकल्प अभियान के तहत वार्डों से सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी दूसरी जगह लगाए जाने से वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय निवासी मनोज सिंह ने बताया कि एक माह में वार्ड में सफाई कर्मचारी कभी कभार आ रहे हैं। गलियाें की सफाई भी नहीं हो पा रही है। नालियों की सफाई भी न होने से बदबू उठ रही है। गलियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केवल गिनी चुनी गलियों में ही सफाई हो रही है। वहीं, मुख्य सफाई निरीक्षक अमित नेगी ने बताया कि क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही गलियों की सफाई के साथ ही ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जाएगा।