फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Achieving Success in the Mountains: A Dairy Farm Sets an Example

Rishikesh News: पहाड़ में रहकर किया कमाल, डेयरी बनी मिसाल

Mon, 21 Sep 2026 05:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 21 Sep 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
Achieving Success in the Mountains: A Dairy Farm Sets an Example
-2 गाय से शुरू की थी डेयरी, आज पौड़ी जिले की सबसे बड़ी डेयरी बनी
विज्ञापन

- यमकेश्वर के ढौषण गांव के हरेंद्र पयाल बने पहाड़ में स्वरोजगार की मिसाल
सुदीप कपरूवान

यमकेश्वर। पहाड़ों से पलायन और रोजगार की चुनौती के बीच ढौषण गांव के हरेंद्र पयाल ने गो-पालन को स्वरोजगार का जरिया बनाकर मिसाल पेश की है। वर्ष 2016 में महज दो गायों से डेयरी शुरू करने वाले हरेंद्र के पास आज 30 गायें हैं और उनकी डेयरी में प्रतिदिन डेढ़ से दो क्विंटल तक दूध का उत्पादन हो रहा है। उनकी डेयरी यमकेश्वर ब्लॉक ही नहीं, बल्कि पूरे पौड़ी जिले की प्रमुख बड़े उत्पादन वाली डेयरियों में शामिल हो गई है। वर्ष 2025 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेयरी फार्म का पुरस्कार भी मिल चुका है।
हरेंद्र पयाल ने शुरुआत में आसपास के गांवों और बाजारों में दूध व घी की बिक्री की। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से ऋण लेकर उन्होंने 10 और गायें खरीदीं। इसके बाद दूध उत्पादन बढ़कर करीब 80 किलो प्रतिदिन हो गया। लगातार मेहनत और विस्तार के बाद आज उनकी डेयरी में 30 गायें हैं।
विज्ञापन

डेयरी का दूध प्रतिदिन ऋषिकेश स्थित उनके आउटलेट तक पहुंचाया जाता है। दूध निकालने के लिए आधुनिक मिल्क पार्लर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रोसेसिंग यूनिट से बढ़ेगी आय
केंद्र सरकार की योजना के तहत डेयरी में प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। अब यहां दूध से घी, पनीर और खोया जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे उत्पादों में वैल्यू एडिशन के साथ आय बढ़ने की उम्मीद है।
हरेंद्र पयाल ने अपनी डेयरी में पांच स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। इसके साथ ही वह गौशाला और कृषि कार्य भी संचालित कर रहे हैं। उनका प्रयास पहाड़ के युवाओं को गांव में रहकर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

- गांव में डेयरी काम शुरू किये करीब 10 वर्ष हो चुके हैँ। खुशी होती है जब हम अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ते हैं। गांव में स्वरोजगार असीमित संभावनाएं हैं।-हरेंद्र पयाल डेयरी संचालक ढौषण
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed