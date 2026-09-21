Rishikesh News: अवैध रूप से संचालित पांच व्यावसायिक वाहन सीज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 21 Sep 2026 05:50 PM IST
विज्ञापन
ऋषिकेश। शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे व्यावसायिक वाहनों पर आरटीओ विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बाइक रेंटल यूनियन के अध्यक्ष अंकित गुप्ता की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ कोटद्वार की टीम ने स्वार्गाश्रम क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट नंबर पर टैक्सी और व्यावसायिक रूप में चलाए जा रहे पांच वाहनों को सीज कर दिया गया जिससे अवैध वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है। बाइक रेंटल यूनियन के अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट नंबर के वाहनों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में वैध रूप से अपना व्यवसाय करने वाले वाहन संचालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरटीओ विभाग से मांग की है कि ऐसे नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाए। संवाद
विज्ञापन