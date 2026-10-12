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Pithoragarh News: वड्डा बाजार तीसरी आंख लगाएगी अराजक तत्वों पर लगाम

Mon, 12 Oct 2026 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 12 Oct 2026 11:07 PM IST
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'Third eye' to rein in unruly elements at Vadda Bazaar
पिथौरागढ़। वड्डा बाजार में अब पुलिस की तीसरी आंख अराजक तत्वों पर लगाम लगाएगी। पुलिस ने वड्डा बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे ने कहा कि वड्डा बाजार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के रोकथाम के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। ग्राम प्रधान प्रकाश सौन, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कुंडल गिरी, संदीप गिरी आदि ने पुलिस के इस कदम की सराहना की है।
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