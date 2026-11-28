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मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। विकासखंड के बोना गांव में पहाड़ी से गिरकर युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, बोना गांव के 35 वर्षीय प्रमोद सिंह पांगती पुत्र दयान सिंह घास काटने के लिए घर के नजदीक जंगल में गए थे। तभी वह असंतुलित होकर पहाड़ी से गिर गए। ग्रामीणों ने उन्हें खाई से निकालकर सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले की युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।