Pithoragarh News: जनता मिलन में 120 आवेदन, सीडीओ ने दिए निस्तारण के निर्देश

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मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को सभी आवेदनों का संवेदनशीलता, तत्परता और समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रमुख समस्याओं में सोलर लाइट, फसलों की सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास, सुरक्षा दीवार, सड़क और पेयजल शामिल थे। उन्होंने अधिकारियों से जनहित के मामलों में अनावश्यक विलंब न करने को कहा। पात्र व्यक्तियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए। जनता मिलन का उद्देश्य केवल समस्याओं को सुनना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान 11 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी मौके पर बनाए गए।

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चंपावत। सोमवार को जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह की अध्यक्षता में लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए।