Haridwar News: गुलदार ने बकरी को बनाया निवाला, ग्रामीणों में दहशत

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- वन विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाहसंवाद न्यूज एजेंसीलालढांग। लालढांग में एक गुलदार ने पेट्रोल पंप के पास चर रही एक बकरी को अपना निवाला बना लिया है। इस घटना के बाद से मोल्हापुरी गांव और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।यह घटना शनिवार शाम करीब पांच बजे हुई। मोल्हापुरी निवासी राजेश अपनी बकरियों को पेट्रोल पंप के पास खाली प्लॉट में चरा रहा था। तभी पास के गन्ने के खेत से एक गुलदार अचानक बाहर निकला। गुलदार ने एक बकरी को पकड़ लिया और उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। राजेश ने शोर मचाया लेकिन गुलदार बकरी को मार चुका था। इस घटना से पूरे मोल्हापुरी गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी।वन बीट अधिकारी सोनू सैनी और सुनील सैनी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने गन्ने के खेत से बकरी के अवशेष बरामद किए। वन विभाग ने पंचनामा भरकर मुआवजे के लिए रिपोर्ट कार्यालय भेज दी है। वन बीट अधिकारी ने बताया कि गुलदार को भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और शाम के समय अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।