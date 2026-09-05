Haridwar News: नेपाल आपदा प्रभावितों की मदद करेगी गोर्खाली समिति
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:21 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:21 PM IST
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फोटो :
- तीज महोत्सव स्थगित कर राहत राशि पीड़ितों को भेजने का निर्णय
- मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। नेपाल में आई भीषण आपदा के मद्देनजर गोर्खाली महिला कल्याण समिति ने छह सितंबर को हरिद्वार में आयोजित होने वाला हरतालिका तीज महोत्सव स्थगित कर दिया है। समिति ने महोत्सव पर खर्च होने वाली धनराशि को नेपाल राहत कोष में भेजने का निर्णय लिया है। यह फैसला आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए लिया गया है। समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पदाधिकारियों ने कहा कि इस समय उत्सव मनाने के बजाय आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना अधिक जरूरी है। समिति के संरक्षक पदम प्रसाद सुबेदी ने कहा कि गोर्खाली समाज की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हो। अध्यक्ष पदमा पांडेय ने बताया कि समिति मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दे रही है। समिति अपने परिचितों और समाज के लोगों से भी आर्थिक सहयोग एकत्र करेगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सहायता नेपाल राहत कोष में भेजना है।
महामंत्री शारदा सुबेदी ने कहा कि समिति राहत राशि जुटाने के लिए अभियान चलाएगी। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने की अपील की। गिरवर नाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने समिति के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में पीड़ितों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कोषाध्यक्ष रेखा शर्मा, चंपा उपाध्याय और भावना शर्मा ने भी इस निर्णय का समर्थन किया।
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- तीज महोत्सव स्थगित कर राहत राशि पीड़ितों को भेजने का निर्णय
- मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। नेपाल में आई भीषण आपदा के मद्देनजर गोर्खाली महिला कल्याण समिति ने छह सितंबर को हरिद्वार में आयोजित होने वाला हरतालिका तीज महोत्सव स्थगित कर दिया है। समिति ने महोत्सव पर खर्च होने वाली धनराशि को नेपाल राहत कोष में भेजने का निर्णय लिया है। यह फैसला आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए लिया गया है। समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पदाधिकारियों ने कहा कि इस समय उत्सव मनाने के बजाय आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना अधिक जरूरी है। समिति के संरक्षक पदम प्रसाद सुबेदी ने कहा कि गोर्खाली समाज की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हो। अध्यक्ष पदमा पांडेय ने बताया कि समिति मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दे रही है। समिति अपने परिचितों और समाज के लोगों से भी आर्थिक सहयोग एकत्र करेगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सहायता नेपाल राहत कोष में भेजना है।
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महामंत्री शारदा सुबेदी ने कहा कि समिति राहत राशि जुटाने के लिए अभियान चलाएगी। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने की अपील की। गिरवर नाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने समिति के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में पीड़ितों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कोषाध्यक्ष रेखा शर्मा, चंपा उपाध्याय और भावना शर्मा ने भी इस निर्णय का समर्थन किया।
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