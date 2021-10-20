Bageshwar News: सीएचसी और मेडिकल स्टोरों से दवाओं के दस नमूने लिए
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 17 Sep 2026 12:56 AM IST
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बागेश्वर। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने कांडा क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा के ड्रग स्टोर सहित क्षेत्र के रिटेल व होलसेल मेडिकल स्टोरों का सघन निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान औषधियों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, एक्सपायरी स्टॉक, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और क्रय-विक्रय अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। गुणवत्ता परीक्षण के लिए सीएचसी ड्रग स्टोर से पांच और निजी मेडिकल स्टोरों से पांच कुल 10 औषधि नमूने एकत्रित कर राजकीय विश्लेषणशाला भेजे गए हैं। औषधि निरीक्षक ने सभी संचालकों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का कड़ाई से पालन करने और दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता न करने की सख्त हिदायत दी।
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