Bageshwar News: हांफ गई दिल्ली-धरमघर रोडवेज बस, यात्रियों ने धक्का लगाकर किया किनारे

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कोट

अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण बस बीच रास्ते में रुक गई थी। यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें तत्काल दूसरी दिल्ली-अठपैसिया बससेवा से रवाना किया गया। खराब वाहन की वर्कशॉप में मरम्मत कराई जा रही है। - गुसाईं राम, स्टेशन प्रभारी, बागेश्वर डिपो

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बागेश्वर। रोडवेज बसों की खस्ताहाल स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी बनने लगी है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे धरमघर से दिल्ली को जा रही रोडवेज बस नगर में प्रवेश करते ही सरयू पुल पर अचानक बंद हो गई जिसके कारण करीब आधे घंटे तक यात्री बस में ही फंसे रहे। किसी तरह बस आगे बढ़ी तो कोतवाली के समीप दोबारा हांफ गई। मुख्य मार्ग पर बस खराब होने से सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान, बस के चालक-परिचालक और यात्रियों ने मिलकर धक्का लगाया, तब जाकर बस को सड़क किनारे खड़ा कराया जा सका। इसके बाद डिपो प्रबंधन ने यात्रियों को दिल्ली-अठपैसिया सेवा की बस में बैठाकर गंतव्य की ओर रवाना किया।