Bageshwar News: कौसानी में पेयजल संकट गहराया, महिलाओं ने दी चेतावनी

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महिलाओं ने बताया कि कई दिनों से नल सूखे पड़े हैं, जिससे उन्हें बारिश और दूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जिपं सदस्य नेगी ने प्रशासन से प्राथमिकता के आधार पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन और धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगी। इस मौके पर चंद्रकला भंडारी, पार्वती दोसाद, चंपा पंत, विमला बृजवाल, शीला रावत, चंदा रावत और जीवंती वैष्णव आदि मौजूद रहे। संवाद

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कौसानी (बागेश्वर)। पर्यटन नगरी कौसानी में पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। पेयजल किल्लत से आक्रोशित महिलाओं ने बुधवार को जिपं सदस्य बबलू नेगी की अगुवाई में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नियमित जल आपूर्ति की मांग की।