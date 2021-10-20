Bageshwar News: एचपीवी टीकाकरण की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ी, बागेश्वर में सबसे कम कवरेज

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बागेश्वर में अब तक केवल 483 बालिकाओं को टीका लगा है। यह कुल लक्ष्य का 23.64 प्रतिशत है और राज्य में सबसे कम कवरेज है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचपीवी टीकाकरण केवल अधिकृत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की मौजूदगी में किया जा रहा है। बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण से पहले यू-विन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।स्कूलों और घर-घर पहुंचेंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताबागेश्वर में कम टीकाकरण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी की है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से संपर्क करने के साथ ही स्कूलों के माध्यम से भी टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का प्रयास है कि अभियान की बढ़ी हुई अवधि में अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं तक पहुंच बनाई जा सके।कोटजिले में 14 वर्ष की पात्र बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब अभियान की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ जाने से छूटी हुई बालिकाओं तक पहुंचने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।-डॉ. प्रमोद जंगपांगी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, बागेश्वर