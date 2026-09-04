Almora News: 43 लाख से संवरेगा ऐतिहासिक शिव मंंदिर, धार्मिक पर्यटन को लगेंगे पंख

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भिकियासैंण का प्राचीन शिव मंदिर लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की की आस्था का केंद्र रहा है। सावन के महीने और महाशिवरात्रि सहित अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। वहीं मंदिर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण निर्माण विभाग 43.29 लाख रुपये से मंदिर का सौंदर्यीकरण कर यहां पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार करेगा। मंदिर में विकास कार्यों के लिए शासन से बजट अवमुक्त हो गया है। योजना के धरातल पर उतरने से मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिलेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे।मंदिर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से यहां के स्थानीय लोग होम स्टे, रेस्टोरेंट, पूजा सामग्री की दुकानें लगा कर स्वरोजगार से जुड़ेंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। वहीं स्थानीय उत्पादों को भी पहचान मिलेगी।मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही मंदिर का सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। - निशांत सिखवाल, ईई, ग्रामीण निर्माण विभाग