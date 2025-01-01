Almora News: पीजी रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ी

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मंगलवार को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल परिसर में धरना दिया। हड़ताल के चलते ओपीडी में आने वाले मरीज परेशान रहे। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों के इमरजेंसी सेवा हड़ताल के दौरान सुचारू रखने से मरीजों को बड़ी राहत मिली। इस दौरान सभा में वक्ताओं ने पीजी रेजीडेंट डॉक्टरों को प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय को नाकाफी बताया। कहा कि मानदेय 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह किया जाए। मानदेय वृद्धि की मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत रेजीडेंट डॉक्टरों की तुलना में अल्मोड़ा में कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया। वहां डाॅ. अनुराग रावत, डॉ. प्रणिता खुल्बे, डॉ. जतिंद्र गुलाटी, डॉ. अतुल चन्याल, डॉ. निशा, डॉ. सृजन पुरवाल, डॉ. वैभव अग्रवाल, डॉ. साक्षी यादव आदि मौजूद रहे।