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Varanasi News: छठ की तैयारियों में जुटी युगांधर सेवा समिति

Thu, 12 Nov 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:39 AM IST
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Yugandhar Seva Samiti engaged in Chhath preparations
लोक आस्था के महापर्व डाला छठ को लेकर अमांव गांव में तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्व को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए युगांधर सेवा समिति के युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। समिति के सदस्य घाटों की साफ-सफाई से लेकर आवागमन के रास्तों को सुगम बनाने और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हैं। घाटों की युद्धस्तर पर सफाई कराई जा रही है। समिति के सदस्य मिथिलेश कुमार ने कहा कि डाला छठ केवल पर्व नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास, पवित्रता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस अवसर पर व्रती महिलाओं की सेवा करना सौभाग्य की बात है। समिति का प्रयास है कि घाट पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को स्वच्छ वातावरण, सुगम रास्ता और पर्याप्त रोशनी की सुविधा मिले। अभिषेक वर्मा ने कहा कि समिति का प्रत्येक सदस्य पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ इस पुनीत कार्य में लगा है। इस दौरान अरविंद सिंह चौहान, गौरव अनुराग शर्मा, जयसवाल, सुनील यादव, छोटक चौहान, श्याम सुंदर मौजूद रहे।
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