कुश्ती प्रतियोगिता: पश्चिम रेलवे का दबदबा, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों वर्गों में जीती चैंपियन ट्रॉफी

ग्रीको रोमन के 82 किग्रा भार वर्ग में उत्तर मध्य रेलवे के अमन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पश्चिम रेलवे के रोहित दहिया ने रजत जीता। मध्य रेलवे के अंकित और उत्तर रेलवे के नीरज ने कांस्य पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन के 63 किग्रा भार वर्ग में उत्तर पश्चिम रेलवे के संदीप ने स्वर्ण, पश्चिम रेलवे के रुपिन ने रजत और मध्य रेलवे के चेतन ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।



समापन समारोह के मुख्य अतिथि बरेका के महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने विजेता टीमों एवं पदक विजेता पहलवानों को ट्रॉफी और मेडल देकर पुरस्कृत किया। समापन समारोह में बरेका खेलकूद संघ अध्यक्ष मनीष कुमार, यूपी कुश्ती संघ के महासचिव सुरेश चंद्र उपाध्याय, विवेक शील, आलोक अग्रवाल मौजूद रहे।