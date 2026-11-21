वहीं, शाम होते-होते मौसम में ठंडक और बढ़ गई। मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। इन दिनों खेतों में रबी की फसलों की बोआई का काम चल रहा है। ऐसे में लगातार बारिश होने पर खेतों में नमी बढ़ने से कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं।



खासकर जिन किसानों के खेतों में बोआई बाकी है, उन्हें मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हल्की बूंदाबांदी से किसानों की निगाहें मौसम के अगले रुख पर टिकी हैं।



बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' के कारण रविवार तक मौसम इसी तरह रहेगा। बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश नहीं होगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की बजाय बढ़ेगा। सोमवार से न्यूनतम तापमान नीचे आना शुरू होगा। इससे कोहरे के घनत्व में वृद्धि होने से पूर्वांचल में घने कोहरे की संभावना है। -डॉ. अतुल कुमार सिंह, मौसम विज्ञानी, राज्य मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ।