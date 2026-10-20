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Varanasi News: पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने विजय बहादुर यादव

Tue, 20 Oct 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:51 AM IST
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Vijay Bahadur Yadav has become the national president of the Livestock Farmers' Association.
भारतीय पशुपालक संघ का 67वां स्थापना दिवस दिवंगत राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र गवली और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामदुलार यादव की स्मृति में मनाया गया। इस मौके पर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रीय कार्यालय तरया में हुआ। इसमें विजय बहादुर यादव को सर्वसम्मति से फिर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में आर्थिक विकास में पशुपालकों का योगदान विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में संघ के दिवंगत पदाधिकारियों के योगदान को याद किया गया। अधिवेशन में ओम प्रकाश यादव, भारत भूषण यादव, अरुण पांडेय, अनिल कुमार चौधरी और मुरलीधर यादव ने विचार रखे।
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