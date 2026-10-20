Varanasi News: पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने विजय बहादुर यादव

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भारतीय पशुपालक संघ का 67वां स्थापना दिवस दिवंगत राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र गवली और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामदुलार यादव की स्मृति में मनाया गया। इस मौके पर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रीय कार्यालय तरया में हुआ। इसमें विजय बहादुर यादव को सर्वसम्मति से फिर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में आर्थिक विकास में पशुपालकों का योगदान विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में संघ के दिवंगत पदाधिकारियों के योगदान को याद किया गया। अधिवेशन में ओम प्रकाश यादव, भारत भूषण यादव, अरुण पांडेय, अनिल कुमार चौधरी और मुरलीधर यादव ने विचार रखे।