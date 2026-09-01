फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Zone police arrested 39 wanted accused carrying cash rewards in 33 days.

Varanasi News: 33 दिन में वाराणसी जोन की पुलिस ने 39 इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार

Tue, 01 Sep 2026 02:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Varanasi Zone police arrested 39 wanted accused carrying cash rewards in 33 days.
डीआईजी रेंज के पर्यवेक्षण में चंदौली पुलिस ने मारी बाजी, रेंज में 26 इनामी को दबोचा गया
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। हत्या, डकैती, लूट और दुष्कर्म जैसे मामलों में वांछित 10 हजार से 50 हजार तक के इनामी 39 आरोपियों को वाराणसी जोन की पुलिस ने 33 दिन में गिरफ्तार किया। कोर्ट के माध्यम से उन्हें जेल की सलाखों में भिजवाया। चंदौली पुलिस ने अन्य आठ जिलों की अपेक्षा 17 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर्वाधिक इनामी चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार किए। डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण के पर्यवेक्षण में 26 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। एडीजी जोन वाराणसी नवीन अरोरा ने बताया कि की 29 जुलाई से 31 अगस्त तक शिकंजा अभियान चलाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में 10 पर 50000 रुपये का इनाम घोषित था। 26 अपराधियों पर 25000 रुपये का इनाम था। एक अपराधी पर 20000 का इनाम घोषित था। दो अन्य पर 10000 का इनाम रखा गया था। गाजीपुर में पांच इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। जौनपुर और सोनभद्र जिलों से चार-चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर, भदोही और आजमगढ़ जिलों से तीन-तीन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पशु-तस्करी और अवैध शराब तस्करी जैसे मामलों में वांछित अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आए। अपराधियों की गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण और चंदौली के पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें