वाराणसी: ऑनलाइन ट्रेडिंग में 6 से 10 फीसदी मुनाफे का झांसा देकर युवक से ठगी, फेसबुक से हुआ था संपर्क; केस दर्ज

ऑनलाइन ट्रेडिंग में छह से 10 प्रतिशत तक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर युवक से रकम ठगने का मामला सामने आया है। खजूरी निवासी राहुल तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि फेसबुक के जरिये संपर्क में आई महिला ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर उसे अपने जाल में फंसाया।

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राहुल तिवारी के अनुसार बीते जुलाई में फेसबुक पर अन्नता नाम की आईडी से एक महिला ने उससे संपर्क किया। महिला ने अपना नाम अन्नता शर्मा और पता अहमदाबाद, गुजरात बताया। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर छह से 10 प्रतिशत तक लाभ मिलने का भरोसा दिया। बातचीत के बाद महिला ने व्हाट्सऐप नंबर से संपर्क किया और एक लिंक भेजकर निवेश की प्रक्रिया समझाई। विज्ञापन



पीड़ित के मुताबिक महिला ने शुरुआत में ट्रेडिंग के अलग-अलग लेवल बताए। लेवल-1 में 10 हजार रुपये और लेवल-2 में एक लाख रुपये निवेश करने को कहा गया। उसकी बातों पर भरोसा कर राहुल ने 13 जुलाई को 11 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद 18 जुलाई को 70 हजार और 20 जुलाई को 20 हजार रुपये भी भेजे। राहुल तिवारी के अनुसार बीते जुलाई में फेसबुक पर अन्नता नाम की आईडी से एक महिला ने उससे संपर्क किया। महिला ने अपना नाम अन्नता शर्मा और पता अहमदाबाद, गुजरात बताया। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर छह से 10 प्रतिशत तक लाभ मिलने का भरोसा दिया। बातचीत के बाद महिला ने व्हाट्सऐप नंबर से संपर्क किया और एक लिंक भेजकर निवेश की प्रक्रिया समझाई।पीड़ित के मुताबिक महिला ने शुरुआत में ट्रेडिंग के अलग-अलग लेवल बताए। लेवल-1 में 10 हजार रुपये और लेवल-2 में एक लाख रुपये निवेश करने को कहा गया। उसकी बातों पर भरोसा कर राहुल ने 13 जुलाई को 11 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद 18 जुलाई को 70 हजार और 20 जुलाई को 20 हजार रुपये भी भेजे।

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