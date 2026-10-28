वाराणसी: प्रसव के बाद महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों का हंगामा; दो अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

भेलूपुर थाना क्षेत्र के रविंद्रपुरी स्थित ओरियाना हॉस्पिटल में 28 वर्षीय नीलम पटेल की मौत के बाद बुधवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने पर नीलम को प्रज्ञा हॉस्पिटल से ओरियाना हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहां पहुंचने के बाद काफी देर तक इलाज की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। बाद में परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली।

विज्ञापन





परिजन आशीष के अनुसार, प्रज्ञा हॉस्पिटल की ओर से नीलम को बेहतर इलाज के लिए ओरियाना हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई थी। कर्मचारियों ने वहां बेहतर सुविधाएं और बड़ा ऑपरेशन थिएटर होने की बात कही थी। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे एंबुलेंस से नीलम को ओरियाना हॉस्पिटल पहुंचाया गया।