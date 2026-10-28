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वाराणसी: प्रसव के बाद महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों का हंगामा; दो अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Wed, 28 Oct 2026 11:58 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 28 Oct 2026 11:58 AM IST
सार

रविंद्रपुरी स्थित ओरियाना हॉस्पिटल में 28 वर्षीय नीलम पटेल की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रज्ञा हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अस्पताल प्रशासन ने मरीज की हालत गंभीर होने की बात कही। पुलिस शिकायत की जांच कर रही है।

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Varanasi Woman dies after childbirth family members create uproar hospital demand action against two hospitals
नीलम पटेल की फाइल फोटो और हंगामा करते लोग। - फोटो : संवाद

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भेलूपुर थाना क्षेत्र के रविंद्रपुरी स्थित ओरियाना हॉस्पिटल में 28 वर्षीय नीलम पटेल की मौत के बाद बुधवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने पर नीलम को प्रज्ञा हॉस्पिटल से ओरियाना हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहां पहुंचने के बाद काफी देर तक इलाज की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। बाद में परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली।

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परिजन आशीष के अनुसार, प्रज्ञा हॉस्पिटल की ओर से नीलम को बेहतर इलाज के लिए ओरियाना हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई थी। कर्मचारियों ने वहां बेहतर सुविधाएं और बड़ा ऑपरेशन थिएटर होने की बात कही थी। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे एंबुलेंस से नीलम को ओरियाना हॉस्पिटल पहुंचाया गया।

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हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर कर्मचारियों ने नीलम की जांच की और उनकी नब्ज ठीक से नहीं चलने की बात कही। इसके बाद परिवार के लोगों को नीचे इंतजार करने के लिए कहा गया। आशीष का दावा है कि करीब डेढ़ घंटे तक परिजन इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि नीलम की हालत में सुधार होगा। बाद में एक रिश्तेदार ऊपर गए तो उन्हें नीलम की मौत होने की जानकारी दी गई।

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर भेलूपुर थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू भी मौके पर मौजूद रहे।

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कार्रवाई का आश्वासन

परिजन अब प्रज्ञा हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मरीज को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।

वहीं, ओरियाना हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि नीलम को जब अस्पताल लाया गया, तब उनकी हालत गंभीर थी। उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, परिजनों की शिकायत की जांच की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

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