वाराणसी: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किए बाबा विश्वनाथ और कालभैरव के दर्शन
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ और बाबा कालभैरव मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने उपराष्ट्रपति को अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।
विस्तार
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा कालभैरव मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया। इस दौरान दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति को अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किया।
कालभैरव मंदिर में भी किया दर्शन-पूजन
इसके बाद उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने बाबा कालभैरव मंदिर में भी दर्शन-पूजन किया। दोनों मंदिरों में विधिवत पूजा-अर्चना की गई। उपराष्ट्रपति के काशी आगमन को लेकर मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी।