उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा कालभैरव मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया। इस दौरान दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति को अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किया।

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