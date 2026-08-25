वाराणसी: भोथू हत्याकांड में दो और गिरफ्तार, साइबर टीम ने धोखाधड़ी की वापस कराई रकम; पढ़ें- प्रमुख खबरें

बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र से 20 हजार रुपये चोरी

खजूरी में एनएच-19 पर बैंक ऑफ इंडिया के एक ग्राहक सेवा केंद्र से 20 हजार रुपये की री हो गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। खजूरी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद बिंद उर्फ लोटू राम बिंद कृषि विज्ञान केंद्र मार्ग के पास ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। पुलिस को बताया कि 17 जुलाई को अज्ञात दुकान में घुसा और कैश काउंटर का ताला तोड़कर 20 हजार रुपये चुरा ले गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में आरोपी ताला तोड़कर रुपये चोरी करता दिखाई दिया। आरोपी किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करता भी नजर आ रहा है। पीड़ित ने घटना की सूचना तत्काल 112 और खजूरी चौकी पुलिस को दी थी। इंस्पेक्टर गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि आरोपी की पहचान करने में पुलिस जुटी है।



चोरी करते पकड़े गए तीन युवकों ने युवक को पीटा, 40 हजार रुपये लूटे

सालिवाहनपुर गांव में रविवार शाम घर में चोरी करने पहुंचे तीन युवकों को पकड़ना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि पकड़े जाने पर तीनों ने युवक पर लाठी और धारदार हथियार से घायल कर दिया। चोरी किए गए 40 हजार रुपये लेकर भाग गए। गांव निवासी संदीप बिंद ने पुलिस को बताया कि विनय बिंद, नितेश बिंद और मोहित बिंद उसके घर में घुसकर अलमारी में रखे 40 हजार रुपये चोरी कर ले जा रहे थे। इसी दौरान उसने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। संदीप के अनुसार, चोरी हुए रुपये उसकी मां शीला देवी ने भैंस बेचकर रखे थे। घायल संदीप का मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में उपचार कराया गया है। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।



युवक ने ब्लेड से काटी गर्दन, पुलिस पर पिटाई का आरोप

कचहरी के पास राजेश कुमार पांडेय ने रविवार को ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली। उसे तत्काल दीनदयाल अस्पताल के ट्राॅमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती किया है। जौनपुर के केराकत अइलीपुर निवासी राजेश वर्तमान में जलालीपुरा तेलियाना फाटक पर रहता है और रिक्शा चलाता है। शनिवार को घर में चोरी करने के आरोप में चौक पुलिस थाने ले जाया गया था। वहां पुलिस ने उसकी कथित तौर पर पिटाई की थी। इसी कारण उसने आत्महत्या के इरादे से ब्लेड से गर्दन काट ली। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चिकित्सकों की टीम उसकी हालत पर नजर रख रही है।



सामनेघाट पुल पर ट्रैवल्स संचालक से बाइक सवारों ने छीनी चेन

सामनेघाट गंगा पुल पर सोमवार देर शाम ट्रैवल्स संचालक राजन सिंह से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। लंका पुलिस जांच कर रही है। राजन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपने मित्र से मिलने रामनगर जा रहे थे। पुल पर पहुंचने पर अपाचे बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोका। बदमाशों ने पहले छेड़खानी का आरोप लगाकर राजन को धमकाया। पीछे बैठे युवक ने गले से चेन झपट ली। विरोध किया और उनसे भिड़ गए। इस दौरान आधी चेन उनके हाथ में रह गई, जबकि आधी लेकर बदमाश सामनेघाट की ओर भाग गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लंका इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि आसपास के सीसी कैमरों से बदमाशों की पहचान कराई जा रही है।