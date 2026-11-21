त्रिपुरासुर वध की खुशी में देवताओं ने जलाए थे दीप

पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में देवता काशी पहुंचे और दीप जलाकर उत्सव मनाया। मान्यता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है।



हजारा दीप स्तंभ से गंगा के सभी घाटों तक पहुंचा उत्सव

समय के साथ पंचगंगा घाट के हजारा दीप स्तंभ से जुड़ी दीप प्रज्वलन की परंपरा ने व्यापक स्वरूप ले लिया। आज देव दीपावली पर काशी के प्रमुख घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रोशनी से सजे घाटों को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। हजारा दीप स्तंभ आज भी इस ऐतिहासिक आयोजन की परंपरा और आस्था की याद दिलाता है।