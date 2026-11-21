वाराणसी: 1,001 दीपों से जगमगाता है हजारा स्तंभ, यहीं से जुड़ी है काशी की देव दीपावली की परंपरा
पंचगंगा घाट का ऐतिहासिक हजारा दीप स्तंभ काशी की देव दीपावली की परंपरा का प्रमुख प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां 1,001 दीप जलाए जाते हैं। वर्ष 1985 से देव दीपावली के आयोजन को व्यापक पहचान मिलने लगी।
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काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित ऐतिहासिक हजारा दीप स्तंभ देव दीपावली की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस पत्थर के स्तंभ में बने दीप स्थानों पर 1,001 दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मान्यता है कि इसी हजारा दीप स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा से काशी की देव दीपावली का विशेष जुड़ाव है। आज यह उत्सव गंगा के दोनों किनारों पर लाखों दीपों की रोशनी के साथ मनाया जाता है।
महारानी अहिल्याबाई होल्कर से जुड़ी है विरासत
हजारा दीप स्तंभ की ऐतिहासिक विरासत महारानी अहिल्याबाई होल्कर से जुड़ी बताई जाती है। पंचगंगा घाट स्थित यह पत्थर का स्तंभ अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। वर्ष 1985 में पंचगंगा घाट और आसपास के घाटों पर दीप प्रज्वलन के साथ देव दीपावली के आयोजन को व्यापक पहचान मिली। धीरे-धीरे यह आयोजन काशी की प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन गया।
त्रिपुरासुर वध की खुशी में देवताओं ने जलाए थे दीप
पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में देवता काशी पहुंचे और दीप जलाकर उत्सव मनाया। मान्यता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है।
हजारा दीप स्तंभ से गंगा के सभी घाटों तक पहुंचा उत्सव
समय के साथ पंचगंगा घाट के हजारा दीप स्तंभ से जुड़ी दीप प्रज्वलन की परंपरा ने व्यापक स्वरूप ले लिया। आज देव दीपावली पर काशी के प्रमुख घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रोशनी से सजे घाटों को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। हजारा दीप स्तंभ आज भी इस ऐतिहासिक आयोजन की परंपरा और आस्था की याद दिलाता है।