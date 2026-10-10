वाराणसी: जिले का साइलेंस जोन सुरक्षित नहीं, ज्यादा शोर करौंदी में, नेवादा सबसे शांत; चौंका देंगे ये आंकड़े

काशी का साइलेंस जोन भी अब शोरगुल की चपेट में है। यानी घाट, अस्पताल और बीएचयू के आसपास के इलाकों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। काशी का सबसे शोरगुल इलाका कैंट, गोदौलिया, मैदागिन या लंका नहीं बल्कि बीएचयू के पास करौंदी इलाका है। यहां कान की सुनने की क्षमता से दो गुना ज्यादा शोरगुल है। बीएचयू सहित दो संस्थानों की ओर से काशी के 27 ट्रैफिक चौराहों पर सुबह, दोपहर और शाम को होने वाले शोर के स्तर को मापा गया तो इसका डेटा चौंकाने वाला आया।

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बीएचयू-हैदराबाद गेट के पास करौंदी में शाम के समय 105.6 डेसिबल शोर दर्ज किया गया। यह पूरे शहर में दिन के तीनों पहर में सबसे ज्यादा शोर थी। इसके बाद महमूरगंज में सुबह के वक्त 105.3 डेसिबल और सुंदरपुर चौराहे पर 105 डेसिबल ध्वनि निकली। दोपहर में सबसे ज्यादा 104.6 डेसिबल ध्वनि अस्सी इलाके में दर्ज की गई।