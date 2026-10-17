फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Seven cattle being transported crammed pickup truck recovered police gave chase driver abandoned

वाराणसी: पिकअप में ठूंसकर ले जाए जा रहे सात गोवंश बरामद, पुलिस ने किया पीछा; चालक वाहन छोड़कर फरार

Sat, 17 Oct 2026 03:47 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 17 Oct 2026 03:47 PM IST
सार

वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस ने शंकरपुर रिंग रोड के पास पिकअप से एक गाय और छह बैल समेत सात गोवंश बरामद किए। गोवंशों को तंग जगह में ठूंसकर बांधा गया था और उनकी हालत खराब थी। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ गोवध निवारण व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।

विज्ञापन
Varanasi Seven cattle being transported crammed pickup truck recovered police gave chase driver abandoned
इसी पिकअप में थे मवेशी। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस ने पिकअप में अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जाए जा रहे सात गोवंश बरामद किए। इनमें एक गाय और छह बैल शामिल हैं। पुलिस को पीछा करते देख चालक पिकअप को खेत की ओर ले गया और वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सभी गोवंशों का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद रामगांव पुरवा स्थित सरकारी गोशाला भेज दिया।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश लादकर ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शंकरपुर रिंग रोड के पास घेराबंदी की और संदिग्ध टाटा इंट्रा पिकअप को रोकने का प्रयास किया।
विज्ञापन


पुलिस को देखकर चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा किया तो चालक पिकअप को खेत की ओर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद वह वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें सात गोवंश बेहद तंग जगह में बंधे मिले।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

मुंह से निकल रहा था झाग, हालत खराब
पुलिस के मुताबिक, गोवंशों को वाहन में इस तरह ठूंसकर बांधा गया था कि उनके खड़े होने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। उनकी हालत खराब थी और मुंह से झाग निकल रहा था। स्थिति को देखते हुए तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाकर सभी गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित देखभाल के लिए रामगांव पुरवा स्थित सरकारी गोशाला भेज दिया गया।

वाहन स्वामी और चालक पर मुकदमा
प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि पिकअप के कागजात के आधार पर वाहन स्वामी विवेक कुमार निवासी मेहर अलीपुर, गाजीपुर और चालक के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed