वाराणसी: पिकअप में ठूंसकर ले जाए जा रहे सात गोवंश बरामद, पुलिस ने किया पीछा; चालक वाहन छोड़कर फरार

वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस ने पिकअप में अमानवीय तरीके से ठूंसकर ले जाए जा रहे सात गोवंश बरामद किए। इनमें एक गाय और छह बैल शामिल हैं। पुलिस को पीछा करते देख चालक पिकअप को खेत की ओर ले गया और वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सभी गोवंशों का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद रामगांव पुरवा स्थित सरकारी गोशाला भेज दिया।

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पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश लादकर ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शंकरपुर रिंग रोड के पास घेराबंदी की और संदिग्ध टाटा इंट्रा पिकअप को रोकने का प्रयास किया। विज्ञापन



पुलिस को देखकर चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा किया तो चालक पिकअप को खेत की ओर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद वह वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें सात गोवंश बेहद तंग जगह में बंधे मिले। पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश लादकर ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शंकरपुर रिंग रोड के पास घेराबंदी की और संदिग्ध टाटा इंट्रा पिकअप को रोकने का प्रयास किया।पुलिस को देखकर चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा किया तो चालक पिकअप को खेत की ओर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद वह वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें सात गोवंश बेहद तंग जगह में बंधे मिले।

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