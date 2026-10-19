वाराणसी: पांच स्वदेशी हेलिकॉप्टर से करतब दिखाएगी सारंग टीम, नमो घाट के पांच किमी दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक

नमो घाट के पांच किमी दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक

नमो घाट पर होने वाले एरियल डिस्प्ले को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नमो घाट के पांच किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रेड जोन घोषित करते हुए ड्रोन समेत सभी प्रकार की मानव रहित विमान प्रणालियों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।



यह प्रतिबंध 19 अक्तूबर 2026 की रात 12 बजे से प्रभावी होगा। कार्यक्रम के दौरान हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत हवाई गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरि मीणा ने ड्रोन नियमावली के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, प्रतिबंधित क्षेत्र में क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान और नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम व लार्ज श्रेणी के ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रोन का परीक्षण करने या किसी अन्य उद्देश्य से उसका इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी।