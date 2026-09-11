रोपवे वाराणसी: निर्माण की धीमी गति पर कमिश्नर नाराज, 25 तक कैंट स्टेशन के काम पूरे करने के निर्देश; मांगा जवाब

रथयात्रा स्टेशन के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने जलकल विभाग से समन्वय कर सीवर और जलापूर्ति की लाइन को जोड़ने का काम 15 सितंबर तक पूरा करने को कहा। वहीं, गिरजाघर स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था और बाहरी साज-सज्जा का काम शीघ्र पूरा करने को कहा। गोदौलिया स्टेशन पर यात्रियों के उतरने और चढ़ने वाले हिस्से का काम 31 अक्तूबर तक हर हाल में पूरा करने को कहा। निरीक्षण के दौरान परियोजना की निदेशक पूजा मिश्रा और कार्यदायी संस्था के परियोजना निदेशक एस. सुब्बा राव समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।



16 घंटे रोज चलेगा रोपवे

रोपवे परियोजना पूरी होने के बाद इसके करीब 16 घंटे प्रतिदिन संचालित होने की योजना है। इसमें एक दिशा में प्रति घंटे करीब 3000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। परियोजना पूरी होने के बाद कैंट से गोदौलिया तक का सफर करीब 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे शहर के व्यस्ततम मार्गों पर यातायात के दबाव को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।