वाराणसी: पांच लाख एडवांस लेने के बाद फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, रकम मांगने पर धमकी का आरोप; कैंट थाने में केस

दुर्गा प्रसाद के अनुसार, एडवांस की रकम लेने के बाद भी अभिषेक जायसवाल ने उन्हें संबंधित फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद जब फ्लैट का कब्जा नहीं मिला तो उन्होंने रकम वापस करने की मांग की। आरोप है कि इस दौरान रकम लौटाने के बजाय उन्हें धमकी दी गई। तहरीर में जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।



तहरीर में दुर्गा प्रसाद ने यह भी बताया है कि उनकी बहन शीला खटका ने 14 सितंबर 2023 को उक्त फ्लैट से संबंधित पावर ऑफ अटार्नी उनके पक्ष में कर दी थी। इसके बाद भी फ्लैट का कब्जा उन्हें नहीं मिल सका। साथ ही एडवांस के रूप में दी गई पांच लाख रुपये की रकम भी वापस नहीं की गई।



मामले में शिकायत मिलने के बाद कैंट पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस दस्तावेजों, रकम के लेनदेन और फ्लैट से संबंधित अभिलेखों की भी जांच कर रही है। जांच के बाद आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।