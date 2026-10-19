वाराणसी: रामनगर रामलीला में हाथी के इस्तेमाल की नहीं ली गई थी अनुमति, तीन इंजेक्शन देकर धनराज को किया काबू

तीन इंजेक्शन देकर किया गया काबू

रविवार को बिदके धनराज हाथी को आधी रात के बाद तीन इंजेक्शन लगाए गए। इसके बाद उसे काबू कर रासलीला मैदान में बांध दिया गया। फिलहाल हाथी की निगरानी के लिए वन विभाग और उसके मालिक के कर्मचारियों को लगाया गया है।



थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि हाथी की देखरेख वन विभाग और उसके मालिक के कर्मचारी कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी समय-समय पर मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रख रही है। उधर, हाथी को देखने के लिए मैदान में लोगों की भीड़ पहुंच रही है।



60 साल से काशीराज परिवार के पास नहीं है हाथी

रामनगर की रामलीला में शामिल होने वाले हाथी काशीराज परिवार के नहीं होते हैं। पिछले करीब 60 वर्षों से रामलीला के दौरान हाथियों को किराये पर मंगाया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से आजमगढ़ के तीन हाथी मालिकों के यहां से हाथी रामलीला में शामिल होने के लिए लाए जा रहे हैं।