वाराणसी की खबरें: फर्जी मुहर लगाकर एक लाख की ठगी, एसओजी-2 को देख छत से कूदकर भागने में दो घायल

जोनल अधिकारियों को दी पंडाल के पास व्यवस्था की जिम्मेदारी

नवरात्र और दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर पंडालों के आसपास बेहतर व्यवस्था करने की की जिम्मेदारी नगर निगम के जोनल अधिकारियों को दी गई। मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त कि हिमांशु नागपाल ने कहा कि जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन के पूजा पंडाल समिति के पदाधिकारियों से बात कर सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइटें, नाली और खड़ंजे आदि की व्यवस्था बेहतर कराएं।



मेयर ने कहा कि उत्सव को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। नवरात्र से पूर्व सभी पूजा पंडालों तक जाने वाले मार्गों को दुरुस्त करने, स्ट्रीट लाइटों को सुचारु रखने, सीवर व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन के लिए चिह्नित अस्थायी सरोवरों और विसर्जन कुंडों के आसपास विशेष साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उधर, नगर आयुक्त ने भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।



राष्ट्रीय सेवा भारती के स्वावलंबन प्रशिक्षण में 182 लोगों ने लिया हिस्सा

राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से अखिल भारतीय स्वावलंबन प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन संत अतुलानंद कान्वेंट स्कूल कोईराजपुर, हरहुआ, वाराणसी में हुआ। इसमें देश के सभी प्रांतों से कुल 182 प्रतिभागी उपस्थित रहे। इनमें 103 महिला प्रतिभागी रहीं। प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन पराग अभ्यंकर, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया।



समापन सैंथिल कुमार, अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। दो दिनों में वर्ग कुल आठ सत्रों में आयोजित हुआ। जिसमें सेवा का उद्देश्य, स्वावलंबन की संकल्पना एवं सम्भावनाएं, वैभव स्वयं सहायता समूह, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सफलता की कहानी आदि विषयों पर चर्चा हुई । राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से देश में रोजगार की सम्भावनाएं, स्वावलंबन के साथ-साथ संस्कार, समाज में समरसता का निर्माण, राष्ट्र प्रथम भावना का जागरण आदि विषयों के साथ समाज में सेवा भाव के जागरण का कार्य करती है।