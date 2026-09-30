वाराणसी: सीवर ओवरफ्लो का मंत्री ने देखा हाल, अफसरों को लगाई फटकार; प्राथमिकता पर बचे काम पूरा कराने के निर्देश
लहरतारा में सीवर ओवरफ्लो की समस्या का स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर जलभराव और सीवर व्यवस्था का हाल देखा और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी और जलकल विभाग के अभियंताओं को प्राथमिकता के आधार पर बचे कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।
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लहरतारा में सड़क चौड़ीकरण के बाद आवागमन की समस्या और बरसात में जलभराव व सीवर ओवरफ्लो की शिकायतों पर रविवार को स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया।
उन्होंने लहरतारा चौराहा, बौलिया और फुलवरिया फोरलेन के नीचे सर्विस रोड की जरूरत का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने जलभराव, सीवर ओवरफ्लो और पेयजल से जुड़ी समस्याएं बताईं। मंत्री ने काम पूरा न कराने पर अफसरों को फटकार लगाई।
मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह और जलकल सचिव सुधीर कुमार से कहा कि जलभराव, सीवर ओवरफ्लो और आवागमन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके की स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम कराने के भी निर्देश दिए।
स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद आवागमन में आ रही दिक्कतों से भी उन्हें अवगत कराया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर, पार्षद संजू सरोज, पार्षद सिद्धनाथ शर्मा, राकेश जायसवाल, भरत गुप्ता, विनोद गुप्ता और संतोष गुप्ता मौजूद रहे।
दावा : पिशाच मोचन में नहीं होगा सीवर ओवरफ्लो
वाराणसी। रविवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दोनों स्थानों का निरीक्षण कर सीवर, सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने पिशाच मोचन में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के साथ सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं होने देने को कहा। शिकायत मिलने पर तत्काल टीम भेजकर निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
पिशाच मोचन और रामनगर मेला परिसर में जरूरत के अनुसार मोबाइल टॉयलेट लगाने, उनकी लगातार सफाई कराने और पर्याप्त पेयजल टैंकर खड़े करने को कहा गया। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर आयुक्त ने रामनगर रामलीला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे रामनगर और मेला परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने को कहा।