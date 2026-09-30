वाराणसी: सीवर ओवरफ्लो का मंत्री ने देखा हाल, अफसरों को लगाई फटकार; प्राथमिकता पर बचे काम पूरा कराने के निर्देश

दावा : पिशाच मोचन में नहीं होगा सीवर ओवरफ्लो

वाराणसी। रविवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दोनों स्थानों का निरीक्षण कर सीवर, सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने पिशाच मोचन में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के साथ सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं होने देने को कहा। शिकायत मिलने पर तत्काल टीम भेजकर निस्तारण कराने के निर्देश दिए।



पिशाच मोचन और रामनगर मेला परिसर में जरूरत के अनुसार मोबाइल टॉयलेट लगाने, उनकी लगातार सफाई कराने और पर्याप्त पेयजल टैंकर खड़े करने को कहा गया। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर आयुक्त ने रामनगर रामलीला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे रामनगर और मेला परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने को कहा।